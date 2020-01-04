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Экономика

В Псковской области экспорт сократился на 9,5%

Были опубликованы данные по экспорту и импорту регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской губернии.

По данным на 1 ноября за 10 месяцев прошлого года экспорт в Псковской области составил 227 млн 398 тысяч долларов. Основная доля экспорта товаров и услуг идет в Белоруссию, ее вклад в экспорт составил 129,5 млн долларов. Второе место заняла Латвия с экспортом в размере 15,1 млн долларов. Третье место – Эстония с экспортом в размере 13,9 млн долларов.

Импорт в Псковской области составил 274 млн 644 тысяч долларов. Рост импорта по сравнению с 2018 годов составил 5,8%. На первом месте среди импортеров расположилась Белоруссия, откуда Псковская область импортировала товары и услуги на сумму 56,6 млн долларов. Второе место занял Китай с импортом 31,5 млн долларов, а третье – Австрия с 23,5 млн долларов. В рейтинг 5 стран вошли также Латвия и Германия.

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