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Экономика

В Псковской области подешевела потребительская корзина

В ноябре прошлого года цены на продовольственные товары снизились на 0,7 процента, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской губернии.

В ноябре 2018 года цены выросли на 1,2%, тогда как в 2019 году цены, напротив, снизились. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Псковской области в конце ноября прошлого года составила 4225,62 рубля. Таким образом, стоимость снизилась по сравнению с предыдущим месяцам на 0,6%.

В ноябре 2019 года цены на непродовольственные товары поднялись на 0,3%, тогда как в ноябре 2018 рост составил 0,1%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем по области в конце ноября прошлого года составила 15 тысяч 48,39 рубля.

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