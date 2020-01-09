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Общество

Подарки от командования ВДВ получил псковский военнослужащий-отец 10 детей

Подарки и поздравления от имени командования Воздушно-десантных войск получила на Рождество многодетная семья старшины из подразделения материально-технического обеспечения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Михаила Полютина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе 76-й дивизии, в семье военнослужащего воспитывается 10 детей - семь девочек и три мальчик. Старшему ребенку 16 лет.

Шестеро детей ходят в школу, пятеро из них учатся в Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова. В 2020 году семья Полютиных ожидает пополнение.

 

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