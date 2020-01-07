Трёх кабанов незаконно отстрелили в Невельском районе

13:01, 09 января 2020, ПАИ

В Невельском районе 33-летний местный житель незаконно отстрелил трёх кабанов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 января местный охотовед сообщил в полицию, что в лесу у деревни Казенные Лешни совершен незаконный отстрел трёх кабанов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая по «горячим следам» задержала подозреваемого в незаконной охоте. В ходе разбирательства выяснилось, что у задержанного не было лицензии на отстрел кабанов. У мужчины также изъяли охотничье ружье, гладкоствольный карабин, патроны и три кабаньи туши. Подозреваемый дал признательные показания. Причиненный ущерб устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.