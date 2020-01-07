0
14:03
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
10:13
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
17:50
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
08:36
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
20:36
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
19:49
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
13:02
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
Еще новости
Происшествия

Трёх кабанов незаконно отстрелили в Невельском районе

В Невельском районе 33-летний местный житель незаконно отстрелил трёх кабанов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

7 января местный охотовед сообщил в полицию, что в лесу у деревни Казенные Лешни совершен незаконный отстрел трёх кабанов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая по «горячим следам» задержала подозреваемого в незаконной охоте. В ходе разбирательства выяснилось, что у задержанного не было лицензии на отстрел кабанов. У мужчины также изъяли охотничье ружье, гладкоствольный карабин, патроны и три кабаньи туши. Подозреваемый дал признательные показания. Причиненный ущерб устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
07 января 2020
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
02 января 2020
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь 3
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
31 декабря 2019
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
31 декабря 2019
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием 1
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
30 декабря 2019
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
30 декабря 2019
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
30 декабря 2019
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора

Идет загрузка...