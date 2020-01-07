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Взыскания с осужденного затрат на лечение его жертвы добился прокурор в Островском районе

В Островском районе прокурор добился взыскания с осужденного затрат на лечение его жертвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Как следует из приговора суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область лопатки и грудной клетки. Мужчина вынужден был обратиться за лечением в хирургическое отделение Островской межрайонной больницы. Стоимость его лечения составила около 45 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области всей суммы затрат, понесенных на лечение потерпевшего по уголовному делу.

Суд удовлетворил эти требования, на осужденного возложены соответствующие обязанности. Исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

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