Продажи одежды и обуви в России сократились впервые за 4 года

10:45, 11 января 2020, ПАИ

Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей. Об этом со ссылкой на Fashion Consulting Group (FCG) сообщает газета «Коммерсантъ».

Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3%. А средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября достиг 24,6%, сообщало Национальное бюро кредитных историй.

«Средства, которые люди могут потратить на категории «одежда» и «обувь», продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома»,— отметила эксперт.

По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%. По словам Лебсак-Клейманс, в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По прогнозам специалистов, в 2020 году fashion-рынок ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, в частности, за счет роста онлайн-сегмента. Пока офлайн-торговля занимает около 90% продаж одежды и обуви в стране, но интернет-магазины постепенно увеличивают свою долю: только за первые шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 26%.