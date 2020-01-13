Эксперты прогнозируют подорожание ржаного хлеба

13:54, 13 января 2020, ПАИ

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост её стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. Как сообщает РИА Новости, эксперты не исключают рост розничных цен на эту продукцию в течение года.

По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. Центр агроаналитики Минсельхоза России отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольфа Булавина, цена закупки ржи переработчиками выросла на 44%, до 12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года).

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — считает эксперт.

По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 по 2019 год выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019-го — на 22,6%. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019-го выросли на 5,8% (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.