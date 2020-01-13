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Суды эвакуируют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в очередной раз проводится эвакуация районных судов. Она происходит из-за анонимных писем с сообщениями о «заминировании», сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На данный момент известно об эвакуации Василеостровского, Приморского, Сестрорецкого, Красногвардейского, Дзержинского, Куйбышевского и Октябрьского судов. Сейчас специалисты экстренных служб осматривают здания на предмет наличия тех или иных подозрительных или опасных предметов или веществ.

Сообщения о «минировании» поступали в суды Санкт-Петербурга на протяжении всего прошлого года. До этого все они оказались ложными. 

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