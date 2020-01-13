В Псковской области активно развиваются цифровые сервисы

13:44, 14 января 2020, ПАИ

В Псковском отделении Сбербанка прошел брифинг о современных тенденциях развития цифровых технологий и их преимуществ для населения.

В 2019 году активно развивался сайт ДомКлик. Он удобен своими сервисами: подать заявку на ипотеку, выбрать и оценить недвижимость, заказать юридическую экспертизу выбранной квартиры, провести электронную регистрацию перехода прав собственности, безопасно перевести деньги продавцу и получить другие полезные услуги клиент может с его помощью, не выходя из дома. Таким образом, весь процесс получения ипотеки и покупки квартиры стал понятным и контролируемым. При выборе жилья на площадке ДомКлик ипотеку можно оформить в Сбербанке со скидкой 0,3% годовых. Объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.

«Все больше клиентов направляют заявки на ипотеку через Интернет. В Псковском отделении среднее ежемесячное количество пользователей ДомКлик уже свыше 400 человек. Так, в декабре почти треть ипотечных заявок поступило через данный сервис», – отметила Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк.

Также Сбербанк уделяет значительное внимание популяризации безналичных платежных сервисов. Оплатить услуги ЖКХ можно через разные удаленные каналы банка, с максимальной экономией времени. На данный момент свыше 70 процентов платежей в Псковском регионе за ЖКХ проходит дистанционно Большой популярностью у населения пользуется услуга «Автоплатеж». На 1 декабря 2019 года по Пскову и Псковской области насчитывалось уже свыше 67 тысяч активных пользователей Автоплатежа.

В головном офисе МФЦ Пскова и 14 офисах МФЦ на территории Псковской области реализована возможность безналичной оплаты госпошлины В начале 2020 года планируется запустить прием таких платежей еще в 9 офисах МФЦ на территории Псковской области.