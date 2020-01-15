Псковский музей присоединился к акции Museum Selfie Day

12:19, 15 января 2020, ПАИ

15 января Псковский музей-заповедник присоединится к акции Museum Selfie Day, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

В этом году акцию в Пскове решено посвятить 75-й годовщине Победы. Посетителям предложат сделать фото на фоне 3D-диорамы, которая рассказывает о форсировании в июле 1944 года советскими войсками реки Великая, разделяющей Псков на две части. «Люди будут фотографироваться, но увидят не обычную фотографию, а увидят стилизацию под картину, будто их нарисовал художник», - уточнили в пресс-службе музея-заповедника.

Ежегодная международная акция Museum Selfie Day впервые прошла в январе 2014 года. Хештег акции в русскоязычном сегменте интернета - #МузейноеСелфи, в зарубежном - #MuseumSelfie. Можно использовать также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie: участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры.