Жители Мурино нашли вандала из Псковской области с помощью сервиса распознавания лиц

10:13, 15 января 2020, ПАИ

Жители Мурино Ленинградской области нашли вандала из Псковской области с помощью сервиса распознавания лиц. 31-летний молодой человек по имени Павел сломал камеру в лифте одного из домов, сообщает 47channel.ru.

Момент видео с вандалом в своей группе «ВКонтакте» разместила управляющая компания, обслуживающая дома ЖК «Greenландия-1» и «Greenландия-2». Благодаря этому один из местных жителей сумел найти личную страницу вандала через программу распознавания лиц. В настоящее время страница удалена из сети.

По словам жителей Мурино, вся информация по делу собрана и передана в полицию.