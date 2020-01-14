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Жители Мурино нашли вандала из Псковской области с помощью сервиса распознавания лиц

Фото с сайта 47channel.ru

Жители Мурино Ленинградской области нашли вандала из Псковской области с помощью сервиса распознавания лиц. 31-летний молодой человек по имени Павел сломал камеру в лифте одного из домов, сообщает 47channel.ru.

Момент видео с вандалом в своей группе «ВКонтакте» разместила управляющая компания, обслуживающая дома ЖК «Greenландия-1» и «Greenландия-2». Благодаря этому один из местных жителей сумел найти личную страницу вандала через программу распознавания лиц. В настоящее время страница удалена из сети.

Фото с сайта 47channel.ru

По словам жителей Мурино, вся информация по делу собрана и передана в полицию. 

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