Госавтонадзор в 2020 году проведет 160 проверок в Псковской области

14:14, 15 января 2020, ПАИ

В течение 2020 года Госавтонадзор планирует провести 160 проверок в Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов 15 января на пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Любая проверка предварительно обговаривается с прокуратурой, отметил Анатолий Ефимов. По его словам, проверка может быть связана с произошедшим дорожно-транспортным происшествием либо с документацией.

Госавтонадзор осуществляет работу по весовому контролю, а также по лицензированию пассажирских перевозок. Если выявляют перегруз транспортного средства, то составляют протокол, выписывают штраф. После этого владельцу дорог направляют результаты взвешивания для принятия мер по нанесению ущерба покрытию.