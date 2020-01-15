Депутат ПОС: Президент определил первоочередные меры по выходу из демографического кризиса

17:26, 15 января 2020, ПАИ

В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определил первоочередные меры по выходу из демографического кризиса. Об этом заявил Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.

Депутат отметил, что самым важным тезисом, озвученным президентом, является забота о подрастающем поколении и меры по преодолению демографического кризиса в стране. Среди готовящихся нововведений Андрей Корнев выделил выплаты за рождение первенца, увеличение размера выплат материнского капитала и обеспечение горячим питанием всех учащихся начальных классов российских школ.

Кроме того, депутат отметил поднятый Владимиром Путиным вопрос об уравнении зарплат медицинских работников с заработной платой их коллегами на селе.

«Мы много раз поднимали данный вопрос. Важно, чтобы зарплаты, которые получают медики в федеральных центрах и городах-миллионниках, были на одном уровне с зарплатами их коллег на селе, - сказал Андрей Корнев. – Именно тогда работники сферы здравоохранения не будут выбирать место, где платят побольше и все окажутся в равных условиях. Я думаю, что это верный шаг».