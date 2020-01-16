Псковский полицейский победил на Всероссийском турнире по самбо
Первое место завоевал сотрудник УМВД России по Псковской области Павел Фалилеев на Всероссийском турнире по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Кандидат в мастера спорта одержал победу в пяти поединках в весовой категории до 100 килограммов. Затем ему предстоит представлять Псковскую область на чемпионате России по самбо в Санкт-Петербурге.
В турнире, посвященном подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, приняли участие свыше 120 самбистов из 22 регионов страны.