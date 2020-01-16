0
13:07
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
16:01
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Еще новости
Спорт

Псковский полицейский победил на Всероссийском турнире по самбо

Фото УМВД России по Псковской области

Первое место завоевал сотрудник УМВД России по Псковской области Павел Фалилеев на Всероссийском турнире по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Кандидат в мастера спорта одержал победу в пяти поединках в весовой категории до 100 килограммов. Затем ему предстоит представлять Псковскую область на чемпионате России по самбо в Санкт-Петербурге.

Фото УМВД России по Псковской области

В турнире, посвященном подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, приняли участие свыше 120 самбистов из 22 регионов страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16 января 2020
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья

Идет загрузка...