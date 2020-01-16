В Псковской области названы районы-лидеры по собираемости взносов за капремонт

17:52, 16 января 2020, ПАИ

В Псковской области составлен рейтинг муниципальных районов, которые занимают лидирующие позиции по собираемости взносов за капитальный ремонт. Лидерами стали четыре района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области.

Согласно данным по итогам 2019 года, лидирующие позиции среди муниципалитетов Псковской области занял Новосокольнический район (собираемость взносов составила 90,43%), Порховский район (85,32%), Пустошкинский район (84,62%) и Бежаницкий район (84,11%).

Меньше всего за капремонт платили в Гдовском районе (31,65%). Собираемость взносов в Пскове составила по итогам года 84,33%.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов ранее отмечал, что задолженность жителей за взносы по капитальному ремонту составляет около 500 млн рублей.

Кроме того отмечалось, что с 1 апреля 2020 года за неуплату будут выставляться штрафы и пени, ранее этого не делалось.