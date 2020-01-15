Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Порхове

09:29, 17 января 2020, ПАИ

В Порхове при пожаре в жилом доме погиб 66-летний пенсионер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 2:03 17 января. На место происшествия были направлены 7 пожарных из личного состава порховской пожарной части №25, задействовались три автоцистерны. Через две минуты они прибыли на место происшествия.

Деревянный жилой дом площадью 72 квадратных метра к этому моменту полностью выгорел изнутри. Там же был обнаружен труп погибшего пенсионера. Информации о других пострадавших не поступало.