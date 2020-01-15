ДТП с возгоранием одного из автомобилей произошло в Печорах

14:39, 17 января 2020, ПАИ

В Печорах на Псковском шоссе днём 17 января столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen, который, по словам очевидцев, из-за удара вылетел в кювет и загорелся.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, виновником аварии был водитель Volkswagen, который не соблюдал дистанцию до ехавшего впереди Lexus. В результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.