Эксперт назвал причины плохого сна: В списке не только кофе, фильмы ужасов на ночь и фитнес-залы

09:47, 19 января 2020, ПАИ

Сомнолог Алена Гаврилова назвала основные вредные привычки, которые мешают засыпать и высыпаться. В перечень попали просмотры фильмов ужасов перед сном, компьютерные игры, обильный ужин, крепкий кофе или чай. Но это еще не все. Эксперт не рекомендует посещать вечерами фитнес-залы, пишет «Вечерняя Москва». По словам сомнолога, интенсивная физическая нагрузка негативно скажется на сне. Заниматься спортом менее чем за 5-6 часов не рекомендуется. А вот прогуляться вечером очень даже полезно.

Нежелательно засыпать и при работающем телевизоре или после просмотра новостей на мобильном телефоне. «Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - отметил врач.

Вредно и сытно питаться. Однако голодным лучше не ложиться. Сомнолог рекомендует легкий некалорийный перекус.

Для того, чтобы выспаться и быть бодрым на следующий день специалисты советуют спать не менее 7 часов.