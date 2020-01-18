0
17:56
Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
16:39
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
15:23
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
12:12
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
01:10
В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»
22:00
580 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за 2019 год
19:43
Дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Великолукском районе и Дно
Еще новости
Общество

Эксперт назвал причины плохого сна: В списке не только кофе, фильмы ужасов на ночь и фитнес-залы

Сомнолог Алена Гаврилова назвала основные вредные привычки, которые мешают засыпать и высыпаться. В перечень попали просмотры фильмов ужасов перед сном, компьютерные игры, обильный ужин, крепкий кофе или чай. Но это еще не все. Эксперт не рекомендует посещать вечерами фитнес-залы, пишет «Вечерняя Москва». По словам сомнолога, интенсивная физическая нагрузка негативно скажется на сне. Заниматься спортом менее чем за 5-6 часов не рекомендуется. А вот прогуляться вечером очень даже полезно.

Нежелательно засыпать и при работающем телевизоре или после просмотра новостей на мобильном телефоне. «Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - отметил врач.

Вредно и сытно питаться. Однако голодным лучше не ложиться. Сомнолог рекомендует легкий некалорийный перекус.

Для того, чтобы выспаться и быть бодрым на следующий день специалисты советуют спать не менее 7 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
18 января 2020
Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
18 января 2020
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
18 января 2020
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»
18 января 2020
В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»
580 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за 2019 год
17 января 2020
580 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за 2019 год
Дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Великолукском районе и Дно
17 января 2020
Дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Великолукском районе и Дно
О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи
17 января 2020
О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи

Идет загрузка...