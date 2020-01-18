Старые магнитофонные бобины и кассеты примет в дар Псковский театр

12:53, 20 января 2020, ПАИ

Для декорационного оформления нового спектакля Псковского театра драмы «Нави Волырк, капитанский сын» театр принимает в дар старые магнитофонные бобины и кассеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В театре идут репетиции спектакля по пьесе российского драматурга Олега Михайлова «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». Спектакль, выросший из эскиза в рамках режиссерской лаборатории «Театр про писателей», ставит молодой режиссер из Санкт- Петербурга Елена Павлова.

«Это была интереснейшая многогранная личность, не до конца разгаданная современниками, а уж тем более нами, - рассказала режиссер. - Чем больше мы работаем над спектаклем о нем, тем больше загадок нам задает Иван Андреевич Крылов. Он был еще тот мистификатор. Наверное, его тайны так и останутся тайнами, но прикоснуться к его внутреннему миру было чрезвычайно интересно. Несмотря на все его чудачества, это был очень серьезный художник, с тонкой ранимой душой. Мне интереснее было постижение внутренней человеческой природы этой неординарной личности, чем внешние факты биографии. Надеюсь, это будет интересно и зрителям».

«Нави Волырк» – первый опыт сотрудничества Псковского театра драмы с одним из ведущих театральных художников России – Николаем Слободяником. Постановка станет актерским бенефисом заслуженного артиста России Сергея Попкова, отметившему 60-летие. Он играет главную роль в этом спектакле.

В спектакле также заняты Илона Гончар, Нина Семенова, Денис Кугай, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков. Премьера спектакля состоится 15 и 16 февраля.