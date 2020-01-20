Новогоднюю елку демонтируют в Пскове к вечеру 21 января

12:37, 20 января 2020, ПАИ

К вечеру 21 января в Пскове планируется полностью демонтировать центральную городскую елку, которая размещена на Октябрьской площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили депутат Псковской гордумы, руководитель муниципального казенного учреждения города «Специализированная служба» Сергей Федоров.

По его словам, демонтаж главной елки города уже начался. В настоящий момент специалисты снимают игрушки, гирлянды и ветки. «Сегодня мы эти работы закончим, а завтра с 9:00 начнём разбирать каркас елки. До вечера планируем полностью завершить все работы», - отметил Сергей Федоров.

Руководитель «Специализированной службы» также отметил, что 23 января в городе планируется завершить работы по уборке новогодней иллюминации.

К следующему году власти Пскова планируют заменить главную городскую ёлку.