У премьера России будет девять заместителей, названы их имена
Первым вице-премьером в новом правительстве России стал Андрей Белоусов, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новыми членами правительства назвал важнейшей задачей нового кабмина повышение благосостояния граждан. Глава государства поздравил новый кабинет министров с назначением и пожелал успехов.