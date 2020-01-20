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Политика

У премьера России будет девять заместителей, названы их имена

Первым вице-премьером в новом правительстве России стал Андрей Белоусов, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новыми членами правительства назвал важнейшей задачей нового кабмина повышение благосостояния граждан. Глава государства поздравил новый кабинет министров с назначением и пожелал успехов.

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