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Политика

Внеочередная сессия Заксобрания Псковской области назначена на 15 октября

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области соберутся на внеочередную сессию для рассмотрения поправок в областном бюджете. Пленарное заседание назначено на 15 октября – спикер Борис Елкин подписал соответствующее распоряжение, после того как губернатор внёс на рассмотрение в первоочередном порядке проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: ПАИ

Кроме поправок в бюджет депутаты утвердят положения о пяти сформированных в Собрании комитетах и план законотворческой деятельности. Также в проект повестки включён вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Натальи Мельниковой, которая на первой сессии нового созыва регионального парламента была избрана представителем Законодательного Собрания Псковской области в Совете Федерации.

Накануне внеочередной сессии в Собрании пройдут заседания парламентских комитетов.

Напомним, согласно регламенту для назначения даты и времени проведения внеочередной сессии не требуется собирать совет Собрания – её назначает в распоряжении спикер.

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