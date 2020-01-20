В Кремле назвали состав нового правительства России

20:32, 21 января 2020, ПАИ

Стал известен состав нового правительства России. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля.

Так, глава департамента кино Минкультуры России Ольга Любимова заняла пост министра культуры, сменив Владимира Мединского. Михаил Мурашко, возглавлявший Росздравнадзор, стал министром здравоохранения.

Сергей Лавров сохранил пост главы МИД, Сергей Шойгу остается на посту министра обороны России, Александр Новак – на посту министра энергетики, Денис Мантуров – на посту министра промышленности и торговли. На посту министра транспорта остался Евгений Дитрих, на посту министра строительства и ЖКХ – Владимир Якушев, а на посту министра внутренних дел – Владимир Колокольцев.

Антон Силуанов остался министром финансов, но потерял пост первого вице-премьера.

Валерия Фалькова назначили министром науки и высшего образования России, а Сергея Кравцова - министром просвещения.

Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты, а министром экономического развития России стал экс-глава Пермского края Максим Решетников.

Министром по развитию Дальнего Востока назначен Александр Козлов, министром природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин, министром юстиции – Константин Чуйченко, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, министром по ГО и ЧС – Евгений Зиничев, министром сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев, министром спорта – Олег Матыцин.