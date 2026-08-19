Облизбирком распределил эфирное время между партиями и кандидатами в Госдуму

17:54, 19 августа 2026, ПАИ

Жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации состоялась сегодня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Избиркоме.



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ















По итогам жеребьёвки, проведённой Избирательной комиссией региона, определены ресурсы, на которых кандидаты смогут размещать предвыборные агитационные материалы. Бесплатное эфирное время будет предоставлено на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Первый Псковский», а также на радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Седьмое небо». Бесплатная печатная площадь предоставлена газете «Псковская правда».

Агитационный период в средствах массовой информации начинается с 24 августа. С этого момента все средства массовой информации обязаны обеспечить равные условия для всех участников предвыборной гонки.

Помимо бесплатного, региональные государственные СМИ обязаны предоставить платное эфирное время и платную печатную площадь. Распределение этих ресурсов также осуществляется на основе результатов жеребьёвки для соблюдения принципа равенства прав кандидатов.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.