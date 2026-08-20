Ход подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области обсудят на брифинге в ПАИ

10:00, 20 августа 2026, ПАИ

Ход подготовки наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы станет темой брифинга в медиацентре Псковского агентства информации в четверг, 20 августа, в 11:00.

О методике подготовки, её отличиях от предыдущих, отборе наблюдателей и мотивации работы наблюдателями расскажет председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и наблюдатель с многолетним стажем Антон Чижиков.

Напомним, 18, 19, 20 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Госдумы России и Законодательного Собрания Псковской области. Общественная палата Псковской области готовит многочисленный корпус наблюдателей, которые будут следить за легитимностью выборов на всех избирательных участках региона.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках.