Ход подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области обсудят на брифинге в ПАИ
Ход подготовки наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы станет темой брифинга в медиацентре Псковского агентства информации в четверг, 20 августа, в 11:00.
О методике подготовки, её отличиях от предыдущих, отборе наблюдателей и мотивации работы наблюдателями расскажет председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и наблюдатель с многолетним стажем Антон Чижиков.
Напомним, 18, 19, 20 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Госдумы России и Законодательного Собрания Псковской области. Общественная палата Псковской области готовит многочисленный корпус наблюдателей, которые будут следить за легитимностью выборов на всех избирательных участках региона.
Ранее сообщалось, что в Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках.
Ход подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области обсудят на брифинге в ПАИ
Волонтёры помогут маломобильным избирателям Псковской области добраться до места голосования
Избирком Псковской области распределил бесплатное эфирное между кандидатами в Заксобрание
Жеребьёвка по распределению бесплатных площадей и эфиров проходит сегодня в Псковской области