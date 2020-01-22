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Рекордное количество авиабомб обезвредили в Псковской области в 2019 году

В прошлом году в Псковской области сотрудники МЧС нашли и обезвредили 42 авиационные бомбы, что стало рекордом. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Филимонов отметил, что авиационные бомбы представляют наибольшую опасность среди найденных взрывоопасных предметов. «В прошлом году мы обезвредили 42 авиационных бомб. На моей памяти с 1997 года это самое большое количество, - подчеркнул начальник псковского МЧС. – Каждую бомбу необходимо вывезти подальше, уничтожить без ущерба, но каждую вывозить не всегда получается, так как иногда уже сработал взрыватель. Это очень трудозатратно, стараемся привлекать военных на помощь».

Руководитель регионального ГУ МЧС также сообщил, что всего за 2019 год псковские спасатели нашли и обезвредили около 800 взрывоопасных предметов. При этом он отметил, что по статистике ежегодно спасатели находят и обезвреживают от 500 до 5 тысяч взрывоопасных предметов. По его словам, в редких случаях спасатели находят боеприпасы, которые «нерадивые военные» выносят с территории частей, не утилизируя их. Большая же часть найденных и обезвреженных взрывоопасных предметов – снаряды времен Великой Отечественной войны, добавил он.

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