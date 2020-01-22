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За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии

За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза с сжиженным газом находился  53-летний гражданин Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что водитель бензовоза не справился с управлением, из-за чего большегруз съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, утечки сжиженного газа не произошло.

На месте ДТП продолжают работу сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД. Движение автомобилей по трассе не нарушено.

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