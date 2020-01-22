Более 40 работ художников-преподавателей представили на выставке в Пскове

22:05, 22 января 2020, ПАИ

22 января в детской художественной школе Пскова открылась выставка работ художников-преподавателей. В экспозиции представлены более 40 работ преподавателей учреждения «По Сербии, Албании и Черногории» Ларисы Гордеевой, Софьи Рыжковой, Сергея Семенова, Олега Цветкова и Светланы Ковальковой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, представленные работы созданы по итогам международного пленэра, который проходил с 26 октября по 5 ноября 2019 года.

По словам директора школы Олега Цветкова, работа на пленэре ставит определенные задачи - в максимально короткое время выполнить работу и успеть её закончить до того, как изменится состояние в пейзаже. «В условиях нового незнакомого места и ограничения во времени самым трудным для художников становится даже не выполнение самой работы, а поиск места, особого ракурса, с которого она должна вестись», - подчеркнул он.

По мнению участника выставки Сергея Семенова, для художника, проживающего в псковском или аналогичном климате, очень важны пленэры в условиях других широт, так как это позволяет приобрести опыт работы с «другим» солнцем, светом, тенями. Он также подчеркнул, что такой опыт позволит псковским художникам-преподавателям проводить занятия с учащимися на более высоком профессиональном уровне.