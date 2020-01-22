0
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
13:44
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
12:12
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
11:09
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
12:58
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
Еще новости
Экономика

Эксперты: Российская экономика будет расти быстрее американской и европейской

В 2020-2022 годах российская экономика опередит по темпам роста экономики США и стран Евросоюза, пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз специалистов института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По данным экспертов, в 2020 году российский ВВП вырастет на 1,8%, а в следующие два года – на 2,2%. При этом показатели США прогнозируются на уровне 1,9, 1,7 и 1,5%, а Европы – на 1,7, 1,5 и 1,5% соответственно.

В то же время исследователи считают, что России не удастся достичь среднемировых темпов роста, несмотря на положительную динамику. Причинами такой ситуации называют отсутствие инвестиций и слабый потребительский спрос.

По мнению специалистов, замедление роста экономик других стран будет связано с внешними факторами. Прежде всего с торговыми войнами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января 2020
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
15 января 2020
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах

Идет загрузка...