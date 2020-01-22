Эксперты: Российская экономика будет расти быстрее американской и европейской

11:52, 23 января 2020, ПАИ

В 2020-2022 годах российская экономика опередит по темпам роста экономики США и стран Евросоюза, пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз специалистов института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По данным экспертов, в 2020 году российский ВВП вырастет на 1,8%, а в следующие два года – на 2,2%. При этом показатели США прогнозируются на уровне 1,9, 1,7 и 1,5%, а Европы – на 1,7, 1,5 и 1,5% соответственно.

В то же время исследователи считают, что России не удастся достичь среднемировых темпов роста, несмотря на положительную динамику. Причинами такой ситуации называют отсутствие инвестиций и слабый потребительский спрос.

По мнению специалистов, замедление роста экономик других стран будет связано с внешними факторами. Прежде всего с торговыми войнами.