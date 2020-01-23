Из-за водителя автобус из Эстонии не впустили в Россию

11:12, 24 января 2020, ПАИ

Из-за водителя автобус из Эстонии не впустили в Россию. Как сообщает газета Postimees, он пытался ввезти около 80 килограммов незадекларированных косметических средств для глубокой очистки кожи.

Груз был спрятан под сидением водителя, в его ручной клади, в отсеках багажа, в помещении для отдыха водителя, а также в аппарате для приготовления горячих напитков - всего три тысячи флаконов. Водитель рассказал, что не имеет никакого отношения к косметике и просто согласился перевезти товар на территорию России, а затем передать его по адресу. Автобус следовал в Санкт-Петербург через пункт пропуска в Ивангороде.

По этому факту Кингисеппская таможня проводит необходимые процессуальные действия.