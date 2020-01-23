Ребенка и молодого мужчину сбила иномарка на площади Победы в Пскове

13:54, 24 января 2020, ПАИ

В Пскове на площади Победы 24 января в 7:50 автомобиль Lifan, за рулем которого находился 59-летний местный житель, сбил 18-летнего молодого человека и четырехлетнего ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло у дома номер 53/15 при выезде с улицы Советской, когда пешеходы заканчивали переходить дорогу.

Молодой человек получил ушиб правого плеча, а ребенок - ушиб мягких тканей головы. Мужчину осмотрели на месте и не госпитализировали, а ребенка осмотрели в Детской областной больнице и отпустили.

Известно, что водитель на момент совершения ДТП был трезв. По факту ДТП продолжается проверка.