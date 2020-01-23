Возгорание произошло в новом кафе на Октябрьском проспекте в Пскове
В Пскове на Октябрьском проспекте 24 января зафиксировано возгорание в одноэтажном здании. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, из помещений были эвакуированы 20 человек.
«Возгорание ликвидировано еще до приезда пожарных», - подчеркнули в ведомстве и добавили, что пострадавших нет.
В здании расположено заведение общественного питания.
Отмечено тление утеплителя на площади в 4 кв.м.
Предварительно причиной эксперты называют нарушение правил эксплуатации электрической печи.