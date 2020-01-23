Возгорание произошло в новом кафе на Октябрьском проспекте в Пскове

19:12, 24 января 2020, ПАИ

В Пскове на Октябрьском проспекте 24 января зафиксировано возгорание в одноэтажном здании. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, из помещений были эвакуированы 20 человек.

«Возгорание ликвидировано еще до приезда пожарных», - подчеркнули в ведомстве и добавили, что пострадавших нет.

В здании расположено заведение общественного питания.

Отмечено тление утеплителя на площади в 4 кв.м.

Предварительно причиной эксперты называют нарушение правил эксплуатации электрической печи.