Хранить сбережения в рублях советует Герман Греф

16:02, 26 января 2020, ПАИ

Руководитель Сбербанка Герман Греф уверен, что сбережения лучше хранить в рублях. Об этомон заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», - отметил Греф.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения. «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», - поделился глава Сбербанка.