0
16:15
«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области
14:00
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
12:22
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
20:23
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
16:44
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
14:15
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
10:04
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
Еще новости
Происшествия

Отец бросил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево»

26 января отец бросил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА Новости. Сотрудники «Шереметьево-Безопасность» обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями 2011 и 2014 года рождения. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска.

Мать детей, которых отец оставил в аэропорту «Шереметьево», не знала о сложившейся ситуации, она найдена, с ней работают соцслужбы.

Полиция ведет розыск отца. Следователи Следственного комитете начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.

«Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», - рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.

По её словам, в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. «Мужчину ищут, с ним нет связи. Пока его мотивы не понятны», - добавила Виктория Трегубенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
22 января 2020
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
22 января 2020
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
22 января 2020
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
21 января 2020
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
21 января 2020
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе

Идет загрузка...