Отец бросил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево»

09:42, 27 января 2020, ПАИ

26 января отец бросил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА Новости. Сотрудники «Шереметьево-Безопасность» обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями 2011 и 2014 года рождения. Они прилетели в сопровождении отца рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска.

Мать детей, которых отец оставил в аэропорту «Шереметьево», не знала о сложившейся ситуации, она найдена, с ней работают соцслужбы.

Полиция ведет розыск отца. Следователи Следственного комитете начали проверку. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.

«Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», - рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Пока никто из родственников не заявил о желании опекать детей. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после этого будет определяться их юридический статус.

По её словам, в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. «Мужчину ищут, с ним нет связи. Пока его мотивы не понятны», - добавила Виктория Трегубенко.