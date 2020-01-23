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Пользователи жалуются на сбой в работе Mail.ru

27 января пользователи в России стали жаловаться на сбои в работе Mail.ru. Как сообщает «Интерфакс», первые жалобы начали поступать примерно в 10:15 по московскому времени.

61% пользователей указали, что не могут войти в свой почтовый ящик, у 27% не открывается сайт Mail.ru. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и с юга России.

Сотрудники техподдержки Mail.ru отмечают, что у сервиса возникли «временные технические трудности» и специалисты уже работают над их исправлением.

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