Более 100 человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в России

13:34, 27 января 2020, ПАИ

В России более 100 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, но ни в одном из случаев диагноз не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По её словам, всех граждан с подозрением на коронавирус своевременно изолировали, поместили в стационар в боксированную палату и полностью обследовали. Однако коронавирус не был установлен ни в одном случае.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 80 человек. В связи с распространением вируса за пределы страны министерство иностранных дел России и Роспотребнадзор выпустили рекомендации для защиты. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что у псковичей нет поводов для паники по поводу вспышки коронавируса в Китае.