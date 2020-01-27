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Политика

Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин исключён из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе. Такое решение приняли члены фракции 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в гордуме.

Основанием для исключения парламентария стало несоблюдение им положения о депутатской фракции партии «Единая Россия», а также совершение действий, дискредитирующих партию.

Как было отмечено в ходе собрания депутатской фракции, в течение трех лет Григорий Турчин, являющийся членом фракции «Единой России», не проводил приемы и не участвовал в деятельности общественных приемных партии, что является нарушением Положения о депутатской фракции «Единой России».

Также народный избранник позволил себе публичные высказывания оскорбительного характера в адрес партии и ее членов, что является, как подчёркивалось на заседании, недопустимым, поскольку данное поведение наносит серьезный ущерб всей партии.

Накануне политсовет Псковского городского местного отделения «Единой России» согласовал вопрос исключения депутата Псковской городской Думы Григория Турчина из состава депутатской фракции в гордуме.

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