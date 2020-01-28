Почти 60 тысяч рублей украли лжебанкиры с карт великолучан

16:31, 28 января 2020, ПАИ

В Великих Луках и Великолукском районе трое местных жителей лишились почти 60 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 25-летней жительнице Великих Лук позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что с её счёта кто-то пытается снять деньги, и под предлогом предотвращения их несанкционированного списания попросил уточнить реквизиты карты. Великолучанка выполнила просьбу, и в результате с её карты были списаны более 26 тысяч рублей.

Жертвами аналогичной преступной схемы стали 43-летняя жительница Великих Лук и 40-летняя жительница Великолукского района. Их обманули на 12,5 тысяч рублей и более 21 тысячи рублей соответственно.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По данным фактам стражи порядка проводят проверки.