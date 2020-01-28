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Уроженец Хабаровска заключён под стражу за сбыт наркотиков в Пскове

50-летний уроженец Хабаровска заключён под стражу за сбыт наркотиков в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Учитывая, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также сам является потребителем наркотических средств, суд пришел к выводу, что обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от органов следствия.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 дней.

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