Уроженец Хабаровска заключён под стражу за сбыт наркотиков в Пскове

09:19, 30 января 2020, ПАИ

50-летний уроженец Хабаровска заключён под стражу за сбыт наркотиков в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Учитывая, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также сам является потребителем наркотических средств, суд пришел к выводу, что обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от органов следствия.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 дней.