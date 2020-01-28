За долг по алиментам пскович отправился на обязательные работы

10:02, 31 января 2020, ПАИ

Житель Пскова отправился на обязательные работы из-за долга по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Прокуратуре города Пскова.

В период с 1 января по 30 июня 2019 года должник не выплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по уплате алиментов превысила 437 508 рублей.

В отношении псковича вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Должник получил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Ранее также сообщалось, что жителя Гдова обязали оплатить 68 000 рублей долга по алиментам.