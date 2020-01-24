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Общество

После запрета на регистрационные действия с машинами гдович заплатил алименты

В Гдове местного жителя обязали оплатить 68 тысяч рублей долга по алиментам путем запрета на регистрацию автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Должник не выполнял свои обязательства с 2013 года. За 7 лет у него накопился долг размером 68 тысяч рублей. Судебным приставам стало известно, что в собственности должника имеется два автомобиля. В отношении этого транспорта сразу же было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

Данный запрет стал результативным. Задолженность была оплачена в полном объёме.

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