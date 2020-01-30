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Развлечения

Дайджест развлечений представил псковский «Акваполис» на предстоящие выходные

Новые развлекательные мероприятия состоятся в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове с 31 января по 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

Так, 31 января в 21:00 ресторане «Инжир» выступит певица Елизавета Ковтун (зарезервировать столик можно по телефону (8112) 20-19-00).

1 февраля в 14:00 в «Игродроме» для детей сделают аппликацию из ватных палочек «Зимняя фантазия». В тот же день в 21:00 в ресторане «Инжир» вновь выступит певица Елизавета Ковтун (резерв по телефону (8112) 20-19-00).

2 февраля в 15:00 в центральном атриуме «Акваполиса» состоится программа-путешествие «Орел & Решка».

А в 14:00 в ресторане «Инжир» пройдет анимационное мероприятие для детей — «Фикси праздник с Симкой» (аквагрим и электрические опыты). Вход на все мероприятия свободный.

«Совмещать покупки и веселые развлечения всегда приятно! Настроение и отдых по вкусу найдут как взрослые, так и дети. Выбирайте праздник для себя и отдыхайте вместе с нами!» — добавили в администрации «Акваполиса».

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