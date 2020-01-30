0
13:35
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
12:27
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
12:19
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
12:31
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
18:04
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
17:33
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Еще новости
Политика

Александр Братчиков: Увеличение размера поощрения лучших практик муниципалитетов - очень важное и актуальное предложение

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика» с нынешних 40 миллионов до одного миллиарда рублей.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Городская среда», глава администрации Пскова Александр Братчиков, комментируя данную инициативу, отметил, что муниципалитеты сегодня находятся в центре внимания федеральных и региональных властей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

«Увеличение поощрения лучших практик муниципалитетов с 40 миллионов до 1 млрд рублей - очень важное и актуальное предложение, которое мы воспринимаем исключительно позитивно», - отметил он.

Глава администрации города Пскова также выразил надежду, что это станет серьезным толчком к дальнейшему развитию территорий, а значит, и благоприятно скажется на всех без исключения жителях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
29 января 2020
Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе
27 января 2020
Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе 2
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
20 января 2020
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Президент РФ внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
20 января 2020
Президент РФ внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Идет загрузка...