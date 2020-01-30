Александр Братчиков: Увеличение размера поощрения лучших практик муниципалитетов - очень важное и актуальное предложение

17:15, 31 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика» с нынешних 40 миллионов до одного миллиарда рублей.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Городская среда», глава администрации Пскова Александр Братчиков, комментируя данную инициативу, отметил, что муниципалитеты сегодня находятся в центре внимания федеральных и региональных властей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

«Увеличение поощрения лучших практик муниципалитетов с 40 миллионов до 1 млрд рублей - очень важное и актуальное предложение, которое мы воспринимаем исключительно позитивно», - отметил он.

Глава администрации города Пскова также выразил надежду, что это станет серьезным толчком к дальнейшему развитию территорий, а значит, и благоприятно скажется на всех без исключения жителях.