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Политика

Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 78-й годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравления жителям Куньинского района в связи с 78-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, поздравление жителям района передал вице-губернатор Василий Осипов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«9 января 1942 года войска 3-й и 4-й Ударных армий начали Торопецко-Холмскую операцию, одним из результатов которой стало освобождение Куньинского района. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля», — напомнил Михаил Ведерников в поздравительном адресе.

Губернатор также подчеркнул, что на сегодняшний день Кунья — это сильный районный центр, где живут смелые и трудолюбивые жители, полные творческой энергии и желания сделать родной дом лучше. Он пожелал всему населению «удачи, благополучия и мирного неба над головой».

Участники памятного митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили к монументу на воинском захоронении цветы и венки.

Праздничные мероприятия продолжились в краеведческом музее районного центра, где прошла встреча с ветеранами. На сегодняшний день на территории Куньинского района всего три участника войны: супруги Гавриловы из деревни Огородцы, житель поселка Кунья Николай Сафронов. На Куньинской земле также живут порядка 120 тружеников тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.

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