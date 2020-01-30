За решение вопроса предоставления земли многодетным семьям вблизи нацпарка в Себежском районе взялись областные власти

18:46, 31 января 2020, ПАИ

Михаил Ведерников поддержал инициативу предоставления земельных участков многодетным семьям за пределами национального парка в Себежском районе, но на территории, максимально приближенной к райцентру. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 31 января глава региона провел рабочее совещание по данному вопросу.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева рассказала, что поступило заявление от жительницы Себежа, которой по закону положено выделение земельного участка. Но получить его заявительница не может, поскольку что райцентр находится на территории национального парка «Себежский», где приостановлена выдача участков в собственность с дальнейшим жилым строительством.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что с заявительницей ведется адресная работа по подбору земельного участка. Один из вариантов, который понравился заявительнице, расположен в деревне Загады в двух километрах от Себежа.

Лариса Васильева отметила, что в дальнейшем можно будет рассмотреть вопрос предоставления участков в этом населенном пункте и другим многодетным семьям.

Глава региона поддержал инициативу, а также поручил оказать содействие заявительнице в оформлении земельного участка при положительном решении профильных ведомств.

Он напомнил, что данный вопрос поднимался во время рабочей встречи спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с активом региона, и его планируется рассмотреть во время выездного заседания профильного комитета нижней палаты парламента.