Житель Новосокольнического района обманул полицию в надежде скрыть своё пьянство

09:23, 03 февраля 2020, ПАИ

39-летний житель деревни Насва Новосокольнического района обманул полицию, чтобы скрыть своё пьянство. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, в декабре 2019 года мужчина, будучи нетрезвым, съехал на своём автомобиле в кювет, а полиции сообщил об избиении и хищении у него транспортного средства.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что донос был ложным. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.