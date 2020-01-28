Два года тюрьмы грозит жителю Новосокольников за избиение приятеля кочергой

10:21, 03 февраля 2020, ПАИ

Два года тюрьмы грозит 40-летнему жителю Новосокольников за избиение приятеля кочергой, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ноябре 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым и ударил его кочергой по предплечью.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.