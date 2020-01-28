Почти 2 тонны корма для кошек и собак не пропустили из-за границы в Псковскую область

12:55, 03 февраля 2020, ПАИ

1,8 тонны корма для кошек и собак не пропустил из-за границы в Псковскую область Россельхознадзор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Корм перевозили из Белоруссии в Санкт-Петербург. Инспекторы в ходе ветеринарного контроля выявили, что у перевозчика нет необходимых ветеринарных сертификатов Таможенного союза, которые бы подтверждали безопасность и происхождение корма.

В итоге сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возврате корма обратно в Белоруссию, добавили в пресс-службе.