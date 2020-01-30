Объем промышленного производства в Псковской области увеличился на четыре процента

11:35, 06 февраля 2020, ПАИ

Объем промышленного производства в Псковской области по сравнению с 2018 годом вырос на 4,1%. Об этом на пресс-конференции на тему «Основные итоги социально-экономического положения Псковской области за 2019 год» рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Объем промышленного производства в регионе увеличился по сравнению с 2018 г на 4,1%, что на 1 процентный пункт выше, чем по Северо-Западному федеральному округу и на 1,7 процентного пункта выше, чем в целом по России», - отметила она.

Цены на продукцию производителей промышленных товаров также снизились на 1,6%, стоимость услуг на обрабатывающих производствах - на 2,6%. Среди позитивных моментов также подсчитано, что объем добычи полезных ископаемых вырос на 28,1% по сравнению с показателями темпов роста 2018 года.