На 18,7% увеличилось производство сельхозпродукции в Псковской области

12:28, 06 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области на 18,7% увеличилось производство продукции сельского хозяйства. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина 6 февраля на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Был также зафиксирован рост производства продукции животноводства на 19,5% и растениеводства на 14,4%. В Северо-Западном федеральном округе производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 6%. Среди регионов СЗФО Псковская область занимает первое место по производству скота и птицы на убой, 3 место по производству молока и 6 место по производству яиц.

В 2019 году в хозяйствах всех категорий произведено 328 тысяч тонн скота и птицы на убой. А также была собрана 141 тысяча тонн зерна (в 3 раза больше, чем в 2018 году). Прирост по картофелю составил 12%, овощей на 7%. Цены производителей сельскохозяйственной продукции снизились на 17,9%, в том числе на продукцию животноводства – на 18,4%.